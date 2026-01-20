Estaba armado, escapó en una moto, chocó y lo atraparon

Durante la huida se descartaron de un revólver calibre .38 con municiones en su interior.

Uno de los dos sujetos que circulaban a bordo de una moto que escaparon de un control policial fue aprehendido por efectivos tras una persecución que terminó en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Durante la huida se descartaron de un revólver calibre .38 con municiones en su interior.

Minutos después de las once de la noche personal del Grupo de Prevención Motorizada vio en Juan B. Justo y México a dos personas a bordo de una moto Honda XR 300 que, al notar su presencia, se dieron a la fuga.

La persecución culminó en Champagnat y Matheu cuando el motovehículo, tras intentar esquivar un camión, perdió el equilibrio y los ocupantes fueron despedidos: ambos se levantaron, salieron corriendo y se descartaron de un revólver calibre .38 largo, con seis municiones intactas que registraba pedido de secuestro activo.

Uno de los sujetos, de 32 años de edad, fue aprehendido en el predio del Higa luego de intentar huir y resistirse a la autoridad. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.