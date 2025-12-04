Volvió la actividad en el frigorífico San Telmo: qué pasará con los trabajadores

Pasaron más de siete meses desde que los responsables del frigorífico San Telmo de Mar del Plata (exSadowa) anunciaran el cese de actividades y redujeran la planta de trabajadores en un 50%. En el medio, crecía la incertidumbre y, mientras muchas familias estaban en la calle, llegaron las promesas de reapertura.

Finalmente, retornó la actividad y volvió la faena al predio. "Estamos contentos pero hasta ahora fue lo único que se hizo", adelantó a Extra (102.1) Osvaldo Quiroga, secretario general del Sindicato Obrero de Frigoríficos, Empleados de la Carne y Afines (Sofeca).

"Estamos a la espera de que se revierta la situación, de que los compañeros empiecen a trabajar a pleno, que es lo que están esperando, saben que está en juego la fuente de trabajo", indicó el referente.

Se trata de cerca de 60 empleados que por el momento siguen manteniendo su puesto y que ya faenaron a más de 70 animales, hecho que generó expectativa (aunque moderada).

"Veremos qué pasa porque arrancaron de a poco. Por ahora programaron dos días de faena y veremos cómo sigue en la próxima semana", añadió.