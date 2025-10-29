Imperdible oportunidad laboral: la Embajada argentina en Chile busca empleados

Desde la Embajada de la República Argentina en Chile lanzaron una convocatoria laboral para incorporar un colaborador o colaboradora administrativa, con funciones vinculadas tanto a la gestión de oficina como al apoyo en actividades culturales y comunicacionales del organismo diplomático.

El puesto es presencial y de tiempo completo, con sede en Santiago de Chile. Entre las principales funciones se incluyen labores de secretaría, manejo de documentación, coordinación de agendas y asistencia en la organización de eventos oficiales y protocolares, que forman parte de la agenda habitual de la Embajada.

Cómo postularse para trabajar en una de las embajadas más buscadas.

Uno de los requisitos destacados es la capacidad para producir contenidos gráficos y audiovisuales, ya que el cargo contempla la creación de materiales digitales destinados a redes sociales, acciones de difusión institucional y eventos culturales. En ese sentido, se solicita manejo fluido de herramientas como Canva u otros programas de diseño y comunicación visual.

Los aspirantes deberán contar con experiencia comprobable en tareas administrativas o de comunicación institucional. Además, se valorará la presentación de cartas de recomendación o referencias laborales, así como la proactividad, organización y predisposición para el trabajo en equipo dentro de un entorno diplomático.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a argentinaenchile.embajada@gmail.com antes del 31 de octubre de 2025. En el asunto del correo debe incluirse la leyenda: “Postulación – [Nombre y Apellido]”, tal como figura en la convocatoria oficial.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Embajada, todas las postulaciones serán tratadas con confidencialidad. Los candidatos preseleccionados serán contactados a partir del 3 de noviembre para continuar con las entrevistas. Se recuerda que el cargo requiere disponibilidad total y presencialidad en la sede diplomática.

La búsqueda forma parte del interés de la Embajada por fortalecer su equipo de trabajo con perfiles versátiles, que integren experiencia administrativa, competencias digitales y vocación institucional, en línea con la creciente relevancia de la comunicación pública en el ámbito internacional.