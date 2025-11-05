¿Te decidiste?: comienza la preinscripción para las carreras gratuitas de Nivel Superior Municipal

Desde este miércoles, y hasta el domingo 30 de noviembre, estarán abiertas las preinscripciones a las carreras de los Institutos de Nivel Superior de la Secretaría de la Secretaría de Educación del Municipio. Toda la oferta de los cuatro establecimientos es pública y gratuita, y se pueden encontrar carreras docentes, técnicas y artísticas, con títulos de validez nacional y provincial.



La Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano ofrece las carreras de Tecnicatura en Actuación Teatral (duración de 3 años y título de actor/actriz); y el Profesorado en Teatro (duración de 4 años y título docente). Ambas requieren una formación básica (FOBA) de un año y ofrecen dos turnos: tarde y vespertino.

Escuela de Danzas Norma Fontenla

Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte

Por su parte, ladispone de la Tecnicatura y el Profesorado con orientación en danzas clásicas y contemporáneas. También requiere una formación básica de un año y la escuela se encuentra abierta durante los tres turnos: mañana, tarde y vespertino.En else encuentra el Profesorado de Educación Primaria, con una duración de 4 años, durante el turno mañana.

Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET)

Por último, el, que funciona sólo en el turno vespertino, tomará ingresos para sus Tecnicaturas Superiores en: Alimentos; Análisis de Sistemas, Análisis de datos e Inteligencia artificial; Análisis Clínico; Enfermería y Emergencias Médicas.