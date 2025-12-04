Se define la Fórmula 1: todas las variantes para conocer al campeón
Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri van por el título de la temporada en Abu Dabi. Conocé qué necesita cada uno para consagrarse.
Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi, y mientras en la Argentina muchos están expectantes por el cierre de temporada de Franco Colapinto, también se define el campeonato, con tres pilotos con serias posibilidades: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.
La vigésimo cuarta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Yas Marina y es la última jornada de la temporada. El campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.
La tabla tiene a Norris encabezando la clasificación con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392. Desde el 2010 que no hay una definición de campeonato con tres aspirantes con chances.
¿Qué necesita cada uno para salir campeón?
Norris para ser campeón
Queda en el podio.
Es 4º o 5º y Verstappen no gana.
Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).
Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.
Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).
Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
Verstappen para ser campeón
Gana la carrera y Norris es 4º o peor.
Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).
Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.
Piastri para ser campeón
Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.
Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.
