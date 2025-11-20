Escabroso: una joven denunció un abuso por parte de su tío y descubrieron que estaba embarazada

Un grave caso sacudió a la ciudad santiagueña de Tacañitas, donde una joven de 15 años fue víctima de abuso sexual por parte de su tío paterno, una figura de confianza. Lo que comenzó como un vínculo familiar se convirtió en una pesadilla, resultando en una acusación formal por un delito de instancia privada. En ese contexto, la Justicia busca esclarecer los hechos y someter al acusado ante la ley tras la denuncia realizada.

El sospechoso habría utilizado su cercanía con la adolescente, ofreciéndole dinero y un celular a cambio de favores sexuales, a lo que ella se negó rotundamente. A pesar del rechazo inicial, el sujeto persistió en su comportamiento, culminando en el posterior abuso. Un examen médico posterior reveló que la víctima se encuentra con 22 semanas de gestación, lo que agravó significativamente la situación.

Este descubrimiento implica que la agresión ocurrió hace tiempo, y no recientemente como se pensó en un inicio, añadiendo un nivel de horror y angustia a la familia. El tío paterno fue detenido y, tras una audiencia, la jueza Ana María González Ruiz ordenó que permanezca en prisión. La joven atraviesa una situación extremadamente dolorosa con consecuencias físicas y emocionales graves.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Añatuya se ordenó una prueba de ADN al bebé en cuanto nazca para determinar la paternidad. Esta medida se toma para confirmar si el acusado, quien ya ha sido condenado a 15 años de prisión por casos similares, es también el padre del pequeño.