Oreo, Terrabusi y Milka, en jaque: Mondelez suspende a 2.300 empleados por 21 días

La planta de Mondelez ubicada en Pacheco, donde se elaboran reconocidas marcas como Oreo, Terrabusi y Milka, suspendió temporalmente sus actividades, afectando a más de 2.300 empleados durante un período de 21 días. La medida, que se extenderá hasta el 4 de enero, fue acordada con el sindicato y responde a una planificación operativa que incluye tareas de mantenimiento y ajustes en la producción.

Esta suspensión se enmarca en un contexto de caída en la demanda interna de productos alimenticios procesados, que generó un exceso de inventario en los depósitos de la empresa. Según explicó Jorge Penayo, delegado de la fábrica, "la producción cayó 13.000 toneladas este año, de las 72.000 previstas, a pesar de incorporar nuevos productos para intentar revertir la caída".

Penayo también recordó que esta es una situación inédita desde 2001, cuando por motivos de fuerza mayor y disturbios externos la planta había otorgado licencias por una semana a todos sus trabajadores. "Ahora es otra situación, es por el consumo. Las marcas que produce la empresa son las que consume la clase media", añadió.

Mondelez suspende empleados en Pacheco

La decisión de suspender la producción incluye licencias para todos los operarios y se comunicó formalmente al personal, generando reuniones y asambleas internas para debatir la situación. Fuentes gremiales destacaron que esta es una de las reducciones más significativas en el sector alimentario en los últimos tiempos, aunque aclararon que no se han registrado despidos ni recortes salariales inmediatos.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna participaron en el acuerdo para esta medida, que busca garantizar la sustentabilidad a largo plazo de la planta. La fábrica, ubicada en el corredor Escobar de Acceso Norte, es uno de los centros de producción más importantes de alimentos en Argentina, con marcas emblemáticas como Pepitos, Cadbury, Halls, Beldent, Cerealitas y Clight, además de las mencionadas.

La interrupción temporal se suma a un panorama complicado para la industria alimentaria nacional, que enfrenta una contracción generalizada en el consumo masivo y una menor rotación de productos en supermercados y mayoristas. La incertidumbre sobre la duración final de la medida ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes exigen certezas sobre el futuro de sus puestos laborales.