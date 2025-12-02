Contrucción plena en Mar del Plata: hubo un 70% más de obras nuevas entre enero y noviembre

El Municipio proyecta un cierre de año con indicadores muy por encima de los registros previos, con perspectivas favorables para el período siguiente.

A través de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, el Municipio informó que entre enero y noviembre se registraron 592.877 m² correspondientes a obras nuevas y expedientes ingresados para aprobación, cifra que marca un incremento del 70,6% respecto al total del año pasado, que cerró con 347.500 metros cuadrados.

Además, proyectan un cierre de 2025 con indicadores muy por encima de los registros previos, con perspectivas favorables para el período siguiente, y destacaron que este crecimiento fue posible gracias a la batería de ordenanzas de incentivo al sector, los estímulos fiscales y un proceso sostenido de modernización, simplificación y agilización administrativa, acompañado de un marco sólido de seguridad jurídica.

Según indicaron, este conjunto de herramientas permitió consolidar el desarrollo de la actividad y posicionar a Mar del Plata como una de las ciudades del país con mayor cantidad de metros cuadrados construidos, fortaleciendo la inversión privada y profundizando la sinergia con el sector público.

Mediante la entrada en vigencia de estas herramientas en 2021, y a pesar de los vaivenes de la economía nacional en ese período, la ciudad superó ampliamente los dos millones de metros cuadrados nuevos registrados y aprobados en todo el distrito, tanto para viviendas unifamiliares y multifamiliares como para emprendimientos comerciales e industriales.

En esa línea, la construcción continúa consolidándose como uno de los factores productivos de mayor relevancia, representando cerca del 15% del Producto Bruto Geográfico del distrito y generando ingresos, empleo genuino y demanda sostenida de bienes y servicios en múltiples rubros vinculados. Este volumen incluye desarrollos de gran escala como el proyecto Bendu, ubicado en la zona del puerto y actualmente en su etapa final de ejecución.

Al mismo tiempo, desde la comuna señalaron que la adopción de medidas extraordinarias y el impulso de instrumentos administrativos y de gestión innovadores permitieron fomentar e impulsar a los sectores estratégicos capaces de sostener el círculo virtuoso de inversión, crecimiento y generación de trabajo.

De acuerdo a la delegación local de la UOCRA, esta dinámica se traduce en pleno empleo en la actividad, lo que también se manifiesta en la creciente demanda de capacitaciones que ofrece la Escuela de Formación Profesional, donde cada año se incrementa la inscripción a los cursos vinculados al sector.

Actualmente se encuentran en trámite 5.436 expedientes en el área de Obras Privadas, lo que representa un incremento del 30% en los últimos cuatro meses. Paralelamente, desde 2021 a la fecha se procesaron 11.240 expedientes y trámites vinculados a Uso de Suelo, reflejando un crecimiento sostenido en la presentación de proyectos y desarrollos urbanos.

Por otra parte, entre enero y noviembre del presente año se tramitaron 4.120 certificados de escribanía, cifra que ya superó en un 40% el total registrado durante todo 2024.