Video: ladrones en moto y muletas le robaron el celular a un peatón

Como miles de marplatenses, un hombre esperaba en el barrio para trasladarse y comenzar la jornada laboral en un día hábil. A las 5:40, bien temprano en la mañana del martes, vio llegar a dos motociclistas y empezó la escena delictiva.

En el video se los ve conversando. Incluso, mediante señas, la víctima levanta su brazo hacia una dirección. Los motociclistas escuchan, hasta que un comentario hace que el muchacho empiece a correr. Allí se bajan de la moto los delincuentes.

Uno de los motochorros, con sus muletas, bajó a buscar el celular. Es que la víctima lo descartó inmediatamente y salió a correr por el medio de la calle.

Los ladrones viajaban en una moto Wave roja que está siendo buscada por la policía. El hecho ocurrió en el barrio Villa Lourdes, precisamente en José Lanzilota y Guanahani, donde los vecinos denuncian una ola de robos que se extiende a las zonas contiguas hacia el sur de la ciudad.