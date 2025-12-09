La Unmdp rechazó la anulación de las líneas de financimiento científico: "Brutal recorte de fondos"

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) anuló las convocatorias a los Proyectos de Investigación Científicos y Tecnológicos (PICT) 2022 y 2023.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) manifestó su profunda preocupación y su enérgico rechazo ante la decisión de anular la convocatoria a Proyectos de Investigación Científicos y Tecnológicos (PICT) 2022 y cerrar la convocatoria PICT 2023.

Según indicaron, la medida anunciada por el Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), sumada a la "prolongada paralización" del organismo durante los últimos dos años, "constituye un golpe de gravedad inédita para el sistema científico y tecnológico argentino".

En medio del proceso de desfinanciación por el que está atravesando el sector público, la casa de altos estudios local reafirmó su postura en base a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, los cuales "constituyeron históricamente el principal mecanismo federal y competitivo de financiamiento para la investigación en la Argentina, además de representar una fuente central de apoyo a la actividad científica en la Unmdp".

“Su cancelación rompe de forma abrupta líneas de trabajo esenciales, pone en riesgo la continuidad de grupos consolidados y emergentes, y afecta la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores”, expresaron en el comunicado.

El apoyo financiero constituía cerca del 90% de los fondos recibidos de fuentes externas.

En el caso particular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, esta línea de financiación permitía el desarrollo de entre 300 y 350 proyectos de investigación, desarrollados en todos los centros de la institución por más de 2000 investigadores, becarios y personal de apoyo técnico.

Debido a la calidad, diversidad e impacto de los estudios propuestos por los profesionales de la casa de estudios superiores, anualmente eran seleccionados cerca de 100 proyectos para ser desarrollados, y el apoyo financiero constituía cerca del 90% de los fondos recibidos de fuentes externas, a lo que se sumaban los más de 400 proyectos financiados con fondos propios.

En esta línea, la Unmdp advirtió que “el debilitamiento del sistema científico no solo afecta el funcionamiento cotidiano de universidades nacionales, institutos de investigación y centros de I+D, sino que también erosiona capacidades estratégicas fundamentales para el desarrollo económico, tecnológico, sanitario y social de la Argentina“.

Al mismo tiempo, añadieron que la reciente convocatoria para proyectos con empresas privadas y empresas de base tecnológica “constituye una herramienta valiosa para promover la vinculación y la innovación pero no puede -por su cantidad, alcance ni presupuesto- compensar la pérdida provocada por la anulación de los PICT y por la paralización de la Agencia I+D+i”.

Por último, el escrito denunció la instauración de una “falsa dicotomía entre ‘ciencia básica’ y ‘ciencia aplicada’ para justificar el brutal recorte de fondos, ignorando que toda aplicación concreta surge, indefectiblemente, de un ecosistema robusto de generación de conocimiento”.

“No existen en el mundo avances tecnológicos que no se sostengan sobre una base sólida de investigación fundamental, y a partir de las decisiones recientes el país queda hoy sin mecanismos regulares de financiamiento público para la investigación, una situación que deteriora seriamente las condiciones para producir conocimiento de excelencia”, concluyeron.