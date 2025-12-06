¿Sale playa?: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Mar del Plata

Después de un sábado veraniego en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció que será un domingo agradable con una máxima de 22 grados.

Por la madrugada se espera un cielo ligeramente nublado y una temperatura de alrededor de 13 grados. El viento soplará desde el sudeste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado junto a un aumento de temperatura que llegaría a los 20 grados. El viento rotará hacia el sector este a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 22 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su dirección como su velocidad.

Para la noche el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura de alrededor de 13 grados. El viento llegará desde el este entre 7 y 12 kilómetros por hora.