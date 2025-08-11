Video: rompió una obra para llevarse un fierro y robar las herramientas de una Amarok

En el comienzo de la primera jornada laboral de la semana, para la mayoría, la noticia hizo que empiece con el pie izquierdo a un trabajador. Dejó su camioneta estacionada pero, a las seis de la mañana, le robaron lo que tenía en la caja del rodado: se llevaron ocho paquetes de nivelador de revestimiento.

Los elementos recuperados por la policía.

Lo curioso fue cómo perpetuó el delito el hombre de 38 años, según lo difundido por la Municipalidad, cuidacoches de la cuadra de Belgrano y San Luis. Al haber una obra sobre la vereda, destruyó los materiales para quedarse con un elemento cortante como se ve en el video. Se hizo de un fierro y con él forzó la puerta de la cúpula de la camioneta Amarok.

El detenido por la policía.

Alertados por una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), efectivos de la Prefectura y de la Policía interceptaron al delincuente. Le secuestraron los elementos sustraídos, la Justicia lo imputó por robo en grado de tentativa y fue trasladado luego a Tribunales.