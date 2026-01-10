Desarticularon a la “banda de los DiDi” en Mar del Plata: robaban autos y agredían a los choferes de aplicación

En las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata la Policía desarticuló a un grupo de delincuentes conocido como "la banda de los DiDi", que robaba y agredía de manera brutal a choferes de aplicación. En su mayoría son menores de edad.

Según la investigación, fueron al menos 21 los choferes atacados entre el mes de diciembre del 2025 y enero del 2026 en distintos barrios de la ciudad como Coronel Dorrego, Belisario Roldán, Jorge Newbery, Regional, Malvinas Argentinas y José Hernández.

El modus operandi de la banda

Según fuentes oficiales los delincuentes solicitaban viajes a través de la aplicación y, cuando los vehículos llegaban, atacaban a los choferes de manera violenta con uso de armas. Muchos de los denunciantes fueron brutalmente golpeados además de despojados de sus autos, celulares, dinero y pertenencias.

Además, según dejaron trascender las fuentes policiales, los delicuentes obligaban a los choferes a desbloquear los celulares para hacerse pasar por ellos y pedirle dinero a sus contactos. Uno de los alias que utilizaban para recibir esas transferencias estaba directamente a nombre de un integrante de la banda.

El dato clave para encontrar a la banda

La Comisaría 12° fue la que estuvo a cargo de la investigación. En la recolección de datos para dar con la banda encontraron una clave en las redes sociales: algunos de los delincuentes subían fotos de los autos robados y grababan videos mientras circulaban en ellos.

Con la información reunida la policía llevó adelante seis allanamientos en simultáneo: dos en el barrio Coronel Dorrego y cuatro en Belisario Roldán. En los procedimientos detuvieron a seis personas y secuestraron un revólver calibre 22, un arma de aire comprimido, municiones, una moto con pedido de secuestro, teléfonos y 119 envoltorios de marihuana preparados para comercializar.

Entre los detenidos hay un único joven mayor de edad, de 19 años. Los otros cinco son menores, de entre 15 y 16 años. Todos ellos domicilliados en Mar del Plata.

El fiscal Carlos Russo dispuso la imputación por robo doblemente agravado, cometido en poblado y en banda, y por el uso de armas. También se les atribuyeron otros delitos, por tenencia ilegal de armas, estupefacientes y encubrimiento.