Simuló tener un arma y le robó el celular a un taxista: lo encontraron gracias al GPS

Un hombre de 32 años que el martes a la noche le robó a un taxista el celular tras simular tener un arma de fuego fue aprehendido por personal policial tras geolocalizar el equipo: las autoridades judiciales en turno ordenaron la formación de una causa penal.

Personal del Centro de Operaciones y Monitoreo informó sobre la activación de botón de pánico de un taxi en calle Gascón hacia Arrué, por lo que personal del Comando de Patrullas lo interceptó y entrevistó al chofer de 57 años. El hombre denunció que una persona le sustrajo el celular tras simular tener un arma de fuego y que había huído del lugar.

Desde la empresa informaron la ubicación que daba el GPS del celular y aprehendieron al sujeto en la avenida Alió entre Colón y Brown con el equipo en su poder, por lo que lo trasladaron a la comisaría duodécima para hacer las actuaciones de rigor.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo ordenó la notificación de una causa por droga y el traslado a Tribunales para prestar declaración.