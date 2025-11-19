Paritaria municipal: primer encuentro sin números sobre la mesa y con una definición que se posterga

El gremio municipal busca seguir en la senda de la recomposición salarial, en un marco de fuertes restricciones presupuestarias del Municipio.

El gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) reabrieron la paritaria este martes luego de un año de relativa calma, tras un acuerdo de actualización salarial firmado a fines de 2024 y que se extendió hasta los haberes de octubre.

El encuentro en el que participaron el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y el secretario general del STM, Daniel Zacarías, solo fue un primer acercamiento, donde las partes expusieron sus posturas y acordaron reencontrarse el jueves. Igualmente, hay una posibilidad que esa nueva reunión finalmente se celebre el martes próximo, fin de semana largo mediante.

En la reunión se evidenciaron posturas contrapuestas, lo que refuerza el interrogante sobre las posibilidades de un rápido entendimiento que evite situaciones de conflictos y más aún en un momento sensible para Mar del Plata, como lo es el inicio de la temporada de verano.

Desde el gobierno, expusieron las restricciones financieras que atraviesa la Comuna, lo que se evidenció con la reciente decisión de desafectar fondos afectados para el pago de salarios docentes municipales, en un marco donde incluso se abonó de forma desdoblada el salario de aproximadamente el 10% de la planta municipal.

Por su lado, el sindicato planteó su postura de continuar por la senda de la recuperación salarial, en un marco de años donde el salario real de los municipales se vio deteriorado. El STM hace un balance positivo de la última paritaria, donde se acordó un primer tramo de aumentos mensuales iguales a la inflación y de un último trimestre con incrementos por encima del 50% del dato del Indec. También ven favorablemente la posibilidad de una paritaria por muchos meses, aunque hoy día no parece haber condiciones desde el gobierno para asumir compromisos a tan largo plazo.

Según reconstruyó 0223, en la reunión no se habló de porcentajes, sino que solo hubo un aproximamiento de posiciones, quedando postergado para el próximo encuentro este elemento.

Lo que sí generó un punto de tensión fue la novedad del descuento del día a los docentes municipales que el pasado 12 de noviembre realizaron un paro en reclamo por la ola de violencia en las escuelas marplatenses. Si bien en octubre el gobierno ya había descontado a los maestros que adhirieron al paro de Ctera, en ese entonces el Ejecutivo argumentó no se trataba de un tema de índole local, distinto a lo que ocurrió la semana pasada.