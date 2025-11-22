Insólito: hizo un pedido y el repartidor se la jugó con un increíble mensaje

Una usuaria de X compartió la captura de un intercambio con un repartidor que terminó volviéndose viral en la plataforma. Según contó, el mensaje llegó después de hacer un pedido por una aplicación y la tomó totalmente por sorpresa. Juan, el delivery, le escribió: “Hola, ¿cómo estás? Soy Juan, el chico que te dejó un pedido hoy. Consulta: ¿estaba correcto el pedido?”. Ella respondió con amabilidad: “Hola Juan, sí, todo bien”.

Sin embargo, el diálogo no terminó allí. El chico avanzó un paso más y le escribió nuevamente. Primero le puso “Perfecto” y enseguida sumó otro mensaje que cambió el tono de la conversación: “¿Cómo estás, bella? Jaja”. La joven, entre desconcierto y humor, decidió replicar todo en la red social con una frase irónica. Incluso, lo resumió en cuatro palabras: “El menos rápido, Juan”.

La publicación estalló rápidamente entre los internautas. Como era de esperarse, en muy poco tiempo superó los miles de likes y generó una oleada de retuits y comentarios que amplificaron la anécdota. La captura del chat acompañó el posteo y permitió ver el inesperado intento del joven por seguir la charla fuera del ámbito del delivery. Muchos celebraron el gesto espontáneo, mientras que otros acercaron sus críticas.

Entre las respuestas, los usuarios sumaron sus propias experiencias con repartidores que se animaron a escribir más allá del pedido entregado. Otros reaccionaron con humor a la iniciativa de Juan. Comentarios como “Amigo, es un tierno. Decime que le contestaste por favor” o “Las leyendas no las hace la gente cobarde” dominaron el hilo. También aparecieron frases como “¿Cómo qué bella? Jajaja. ¿Cuántos años tenía?” y “Él no es tímido ni a palos”.