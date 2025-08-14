Le dispararon diez veces al frente de una casa y escaparon en moto

El avance de una investigación por un ataque a balazos al frente de la casa de un hombre de 33 años derivó en la realización de tres allanamientos donde aprehendieron a dos jóvenes y secuestraron elementos de interés para la causa.

El 6 de agosto pasado la víctima denunció que dos personas llegaron a bordo de una moto Honda Wave blanca y que dispararon en reiteradas oportunidades con la casa. “Los moradores resultaron ilesos e indicaron que los agresores serían personas conflictivas con todo el barrio”, dijeron autoridades policiales.

Este miércoles, tras el aval de la Justicia de Garantías, persona policial allanó tres domicilios en Cabrera al 6800, Tapia al 6600 y Los Granados al 4900 donde secuestraron dos municiones intactas calibre .32, el carenado de una moto Honda Wave, diez celulares, un aire comprimido, una mira telescópica y casi quinientos gramos de marihuana en cogollos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Romina Diaz dispuso la notificación de una causa por averiguación de ilícito e infracción a la ley de estupefacientes.