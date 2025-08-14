Denunció que la Patrulla se llevó su moto estacionada, pero iba en contramano, flojo de papeles y quiso escaparse

El motociclista grabó un video contando que la había dejado estacionada y se la llevaron.

Un motociclista denunció en las redes sociales que efectivos de la Patrulla Municipal de General Pueyrredon le secuestraron la moto. El hombre dijo que la había dejado estacionada en la vereda de su casa y la cargaron a un patrullero, y mostró en un video el momento en el que ve cómo le secuestran el vehículo.

"Aca la Patrulla Municipal me sacó la moto de la vereda y se la están llevando, la cargaron arriba del patrullero, asó son, joden nada más a la gente que labura", dice en el video. Luego el motociclista aseguró que tenía un bolso con documentación en su interior, que también fue retirado junto al vehículo, y que iba a hacer la denuncia para que le restituyan sus elementos personales y la moto.

Sin embargo, la información brindada por el Municipio es muy diferente. De acuerdo a fuentes oficiales, el motociclista iba en contramano y se resistió al secuestro del vehículo, intentó escapar, y le hicieron las multas correspondientes.

El hecho ocurrió el miércoles en Almafuerte al 4600, en el límite del barrio Santa Mónica con Bernardino Rivadavia. El parte oficial registra que el motociclista iba en contramano desde calle Misiones hacia Neuquén, y en una recorrida preventiva fue observado por efectivos de la Patrulla Municipal. Se le hizo detener la marcha y se le pidió la documentación .

Allí ocurrió el primer problema. No tenía seguro ni registro. Fue por ese motivo que se le intenta secuestrar el vehículo, pero en el momento en el que se le estaban labrando las actas, quiso escaparse con su moto.

Una efectivo logró reducirlo y bajarlo de la motocicleta y el conductor se fue, dejando parte de su documentación. La moto fue secuestrada, se le hicieron las actas corespondientes y el vehículo fue llevado al Playón Municipal de calle Tres Arroyos al 2700.