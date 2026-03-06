Video: los tremendos allanamientos para encontrar a un hombre que amenazó con un arma a su ex pareja

Un hombre es intensamente buscado por la policía en Mar del Plata. Su pareja, una mujer de 27 años, lo denunció por hostigamiento mientras permanecía una restricción de acercamiento sobre él. En las últimas horas, dos operativos se efectuaron en diferentes domicilios.

En primer término, personal de los Gabinetes Técnicos Operativos de distintas dependencias y el grupo de irrupción GAD allanaron una vivienda en Coronel Suárez al 100. Pero, en Nápoles al 4200, los efectivos encontraron una pistola calibre .22 con cargador y dos municiones.

El resultado positivo de los allanamientos.

El hombre de 30 años había amenazado con ese arma a su ex pareja. Se la encontró en la calle y la atacó, el pasado 3 de marzo. El acusado continúa prófugo. La fiscalía interviniente dispuso el secuestro del arma y las diligencias procesales correspondientes, mientras continúa la búsqueda del imputado.

La causa es tramitada por la UFI OCTCS, a cargo del doctor Cubas, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2, que otorgó la debida orden judicial para realizar los procedimientos.