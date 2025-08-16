Impactante video: un auto se incendió frente al Parque Industrial y la tarea de los bomberos quedó registrada

Un vehículo sufrió un incendio total este sábado a la mañana en la ruta 88, a la altura del Parque Industrial, y las tareas de los bomberos quedaron plasmadas en un tremendo video.

El hecho sucedió pasadas las 7 en la Ruta 88, altura kilómetro 6.5 frente al Parque Industrial cuando, por razones que se desconocen hasta finalizado el peritaje, un Chevrolet Corsa quedó bajo las llamas.

De acuerdo a los testigos, el coche que sufrió una afectación total, estaba estacionado sobre la banquina de entrada al predio General Savio.

Una dotación del Cuartel de bomberos de Batán participó del operativo para sofocar las llamas que consumieron por completo al auto.

Según un empleado de una empresa de seguridad privada, el rodado pertenecería a un empleado del parque que no se encontraba allí, por lo que no hubo que lamentar heridos.

Las tareas de los bomberos para sofocar las llamas fueron captadas en un video que muestra el increíble esfuerzo del personal de Batán para llevar a cabo el operativo.