Círculo dio un golpe en el mercado y contrató a un referente de Kimberley
Ezequiel Goiburu se convirtió en el primer refuerzo del "Papero" para el próximo Federal A. "Equi", con más de 100 partidos nacionales con el "dragón", venía de jugar el Regional Amateur con Atlético Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La noticia sorprendió a todos. Porque Ezequiel Goiburu, desde hace muchos años, está claramente identificado con Kimberley y a cualquiera le hubiera costado pensarlo en otro club de la misma categoría del "dragón". Sin embargo, este sábado a última hora se convirtió en refuerzo de Círculo Deportivo y se pondrá la camiseta rojiverde en el Federal A 2026.
De esta manera, se empieza a armar el plantel de Mariano Charlier, que había logrado la renovación del capitán Imanol Iriberri y que tiene con contrato vigente al marcador central Jano Martínez (jugando Regional Amateur en Racing de Olavarría), al mediocampista Julián Vílchez y el delantero Alan Galeano.
"Equi, de casi 30 años," surgió de Cadetes pero gran parte de su carrera la hizo en Kimberley, con quien ganó tres Ligas Marplatenses de Fútbol y logró el ascenso al Federal A. Además, fue referente de ese equipo y llevó la cinta de capitán en la tercera categoría del fútbol argentino. A mitad de 2025 emigró a Italia, para jugar en el ascenso, pero regresó y disputó el Regional Amateur con Atlético Mar del Plata.
El Papero empieza a tomar forma para un torneo que será durísimo y que tendrá a tres representantes locales, porque además del "dragón", tendrá la presencia de Alvarado, que le dará aún más prestigio y competitividad a la zona sur.
