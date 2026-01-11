Círculo dio un golpe en el mercado y contrató a un referente de Kimberley

La noticia sorprendió a todos. Porque Ezequiel Goiburu, desde hace muchos años, está claramente identificado con Kimberley y a cualquiera le hubiera costado pensarlo en otro club de la misma categoría del "dragón". Sin embargo, este sábado a última hora se convirtió en refuerzo de Círculo Deportivo y se pondrá la camiseta rojiverde en el Federal A 2026.

De esta manera, se empieza a armar el plantel de Mariano Charlier, que había logrado la renovación del capitán Imanol Iriberri y que tiene con contrato vigente al marcador central Jano Martínez (jugando Regional Amateur en Racing de Olavarría), al mediocampista Julián Vílchez y el delantero Alan Galeano.

"Equi, de casi 30 años," surgió de Cadetes pero gran parte de su carrera la hizo en Kimberley, con quien ganó tres Ligas Marplatenses de Fútbol y logró el ascenso al Federal A. Además, fue referente de ese equipo y llevó la cinta de capitán en la tercera categoría del fútbol argentino. A mitad de 2025 emigró a Italia, para jugar en el ascenso, pero regresó y disputó el Regional Amateur con Atlético Mar del Plata.

El Papero empieza a tomar forma para un torneo que será durísimo y que tendrá a tres representantes locales, porque además del "dragón", tendrá la presencia de Alvarado, que le dará aún más prestigio y competitividad a la zona sur.

