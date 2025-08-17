Encuentran en Chubut un utilitario robado en Mar del Plata hace menos de un mes

Un vehículo utilitario que fue sustraído a fines de julio en Mar del Plata fue hallado el pasado sábado en la localidad de Trelew, provincia de Chubut, a más de 1.100 kilómetros de distancia.

Según replicaron medios locales, se trata de una Peugeot Partner dominio IPI 057 que tenía las chapas patentes adulteradas. El hallazgo tuvo lugar en la tarde del sábado en el marco de un recorrido de rutina de la División Sustracción de Automotores en el barrio Primera Junta de dicha localidad.

En inmediaciones de la calle Héroes de Malvinas al 1000, se divisó el vehículo estacionado al frente de un domicilio. Al consultar los dominios en el sistema nacional de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se comprobó que las patentes pertenecían en realidad a un Ford Ecosport, lo que evidenció que no correspondían al vehículo en cuestión. A partir de esa irregularidad, los policías profundizaron las verificaciones.

El sistema arrojó que el utilitario había sido denunciado como robado el pasado 25 de julio

La inspección incluyó la revisión del número de identificación vehicular grabado en los cristales, lo que permitió determinar que se trataba de una unidad con pedido de secuestro vigente. El sistema arrojó que el utilitario había sido denunciado como robado el pasado 25 de julio en jurisdicción de la comisaría séptima de Mar del Plata.

Ante esta situación, se dio aviso inmediato al Ministerio Público Fiscal, que ordenó el secuestro de la unidad para resguardar la prueba y continuar con la investigación para establecer cómo llegó el rodado hasta Trelew y quiénes estarían implicados en su traslado y adulteración de dominio.