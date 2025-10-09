La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y José Luis Espert aparecerá en la boleta de LLA

La Junta Electoral rechazó esta tarde el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la boleta con la que votarán los bonaerenses en las elecciones del 26 de este mes, luego de que renunciara el primero de sus candidatos, José Luis Espert, en medio del escándalo por el financiamiento que recibió del presunto narco Fred Machado.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución. De este modo, la foto y el nombre de Espert aparecerá en la boleta aunque no será candidato.

NOTICIA EN DESARROLLO.-