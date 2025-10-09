La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y José Luis Espert aparecerá en la boleta de LLA
El organismo electoral tomó la decisión en una resolución de 26 páginas. Así, Espert aparecerá en la boleta del 26 de octubre, aunque no sea candidato.
9 de Octubre de 2025 19:53
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Junta Electoral rechazó esta tarde el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la boleta con la que votarán los bonaerenses en las elecciones del 26 de este mes, luego de que renunciara el primero de sus candidatos, José Luis Espert, en medio del escándalo por el financiamiento que recibió del presunto narco Fred Machado.
“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución. De este modo, la foto y el nombre de Espert aparecerá en la boleta aunque no será candidato.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar