Aldosivi y un parte médico preocupante antes de visitar a Estudiantes

Gonzalo Mottes sufrió un desgarro y será una baja de peso para el "tiburón".

Como todas las semanas, Aldosivi dio a conocer el parte médico del plantel profesional y las noticias no son buenas. La baja más importante, sin dudas, es la de Gonzalo Mottes, el marcador central, que sufre un desgarro. Además, dos mediocampistas titulares están entre algodones para visitar a Estudiantes de La Plata el lunes a las 19.15.

Lo de Mottes es lo más doloroso por su importancia en el equipo en una zona tan importante del campo de juego. El central tiene un desgarro en el aductor izquierdo y no podrá estar mínimo, por 20 días. Tomás Kummer o Santiago Laquidain, suman puntos para reemplazarlo. De todas formas, hay que estar atentos a Jonathan Cabral, que sufre un cuadro gastroenterítico febril, pero con 5 días por delante, se espera que llegue en condiciones.

Los otros nombres para seguir de cerca son Justo Giani y Roberto Bochi, dos titulares que realizan trabajos diferenciados alternados por molestias musculares.

Por último, el colombiano Alejandro Villarreal tiene una lesión fascial proximal músculo soleo izquierdo y parece descartado.

Cabe recordar, que Néstor Breitenbruch sufrió una rotura de ligamentos durante la pretemporada, se sometió a una operación y se encuentra en etapa de rehabilitación.