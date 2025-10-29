Tramitó el divorcio con un “abogado” por Facebook: depositó dos millones de pesos y el lugar no existe

La denuncia que un hombre hizo por la estafa que sufrió al contratar vía Facebook un estudio jurídico para tramitar su divorcio derivó en un allanamiento en una casa del barrio Don Emilio donde identificaron a cuatro personas y secuestraron 300 celulares, 50 computadoras, 20 tablets y más de 200 placas de telefonía.

Un hombre de 42 años denunció en la fiscalía de Delitos Económicos que el 29 de agosto pasado contactó a un estudio jurídico a través de red social Facebook para realizar trámites de divorcio y que le dieron un presupuesto de 1.900.000 pesos.

Tras dos depósitos iniciales, este mes hizo otras siete transferencias por 520 mil pesos, pero ante un pedido de dinero que le hicieron el domingo pasado comenzó a sospechar y pidió la dirección del estudio. Al acercarse al lugar en la zona de la vieja terminal descubrió que el lugar no existe y al tratar de contactarse nuevamente con el supuesto abogado, fue bloqueado.

Tras el pedido que hizo el fiscal Luis Ferreyra, la Justicia de Garantías avaló un allanamiento en una vivienda del barrio Don Emilio donde identificaron a una mujer de 32 años y tres hombres de 29, 35 y 46 años que fueron notificados de la formación de causa por estafa.

En la vivienda hallaron 20 tablets, 50 computadoras, 300 celulares de distintas marcas y modelos, más de 200 placas de telefonia, netbooks y notebooks y equipo de desbloqueo de telefonia celular empleados para estafas virtuales y defraudación informática.