Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del miércoles 20 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 20 de agosto hay en juego un pozo de más de 4.500 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3297 del Quini 6 de este miércoles 20 de agosto pone en juego más de 4.500 millones de pesos, con más de un millón de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar hace pocos días tres premios millonarios en su aniversario número 37.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 habrá en juego esta noche un premio de más de 1.600 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores el domingo pasado y el pozo se siguió acumulando para este miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hay en juego un pozo de más de 1.900 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche.

Sorteo y ganadores del Quini 6: resultados del miércoles 20 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 pondrá en juego esta noche un pozo de más de 800 millones de pesos en premios, ya que hubo un ganador con los seis aciertos en el sorteo aniversario que se llevó 2.108.679.804 pesos (la boleta se realizó en la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires), y el pozo empezó a crecer.

Además, se realizará el sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6, que el domingo tuvo en juego un pozo de más de 265 millones de pesos (con cinco aciertos hubo 52 ganadores y se llevó cada uno 5.096.214 pesos) y se entregarán los 105 millones de pesos del Pozo Extrra de cada sorteo del Quini.