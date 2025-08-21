Robaron en una casa, vieron las cámaras y los vecinos atraparon a un adolescente

La tranquilidad de un balneario de la costa, más pacífico aun en invierno, se vio alterada por un altercado que surgió de un hecho delictivo. Personal del Comando de Patrullas, intervino en un robo ocurrido en una vivienda, tras un escándalo entre vecinos.

Según informaron fuentes policiales a Diario Necochea, el propietario de la casa, al regresar a su domicilio constató la rotura de una ventana de la cocina y el faltante de varios elementos. A través de las cámaras internas de seguridad se observó a un joven, reconocido en el ámbito delictual, quien habría sustraído un televisor de 33 pulgadas, un teléfono celular y una garrafa de 10 kilos, esta última recuperada a pocos metros del lugar. Sucedió en una vivienda ubicada en 552 al 800 de la ciudad de Quequén.

Mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica para peritajes, un nuevo llamado al 911 alertó sobre la presencia del sospechoso en inmediaciones de calles 550 y 519. Vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo. Siendo este el mismo que se identificada en las cámaras de seguridad, pero ante el intento de agresión hacia el adolescente, personal del Comando de Patrullas intervino y lo trasladó a la dependencia para resguardar su integridad.

El Ministerio Público Fiscal de Necochea, a cargo de la UFI N°4, avaló el accionar policial y dispuso la formación de causa por el delito de robo contra el menor. El damnificado radicó la denuncia correspondiente, constatándose daños en la vivienda y la existencia de registros fílmicos.