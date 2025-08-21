Cuál es el estado de los heridos en la trágica noche de Avellaneda

El que está con la madera tiró a uno de la tribuna y "nockeó" a un chico con un fuerte golpe en la cabeza.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos. Todo lo empezaron los barras chilenos y, cuando se había ido casi todo el público trasandino, los caracterizados del "rojo" se metieron en la tribuna y golpearon a todos los que estaban al paso, los tiraron de la tribuna y los lincharon.

Todos los centros médicos que recibieron heridos, dieron a conocer el parte oficial de los hinchas de la Universidad de Chile, quienes se encuentran en diversos hospitales.

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres: politraumatismo.

José Acuiada: politraumatismo.

Patricio Valenzuela: politraumatismo.