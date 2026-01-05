Tremendo operativo: secuestran 400 kilos de droga valuada en $1200 millones

Personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba en patrulla fluvial detectó una maniobra ilegal en el río Paraná que culminó con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes. El operativo se realizó en la ciudad de Corpus, Misiones.





Puerto Natural “Pichón Chávez”

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Fuerza observaron una embarcación a motor realizando un cruce transversal desde la costa paraguaya hacia la argentina, a la altura del kilómetro 1.687,5, en la zona del, del mencionado río.

De inmediato, se destacaron medios a lugar, donde la Autoridad Marítima nacional halló un bote de madera abandonado, en el cual detectaron varios bultos de forma rectangular.



15 bultos, constatándose que contenían panes de marihuana

Finalizadas las tareas de seguridad, se llevó a cabo la verificación de. Como resultado de la requisa, se estableció que el cargamento superaba los 400 kilogramos de droga, con un valor estimado superior a los 1.200 millones de pesos.Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la fiscal Viviana Alejandra Vallejos, y el Juzgado Federal de la misma localidad, a cargo de Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quienes dispusieron la realización de las actuaciones de rigor.