Sol Flores, la candidata que busca representar a Batán y Chapadmalal con el protagonismo de sus vecinos

La candidata a concejal por Fuerza Patria, Solange “Sol” Flores, continúa presentándose en redes sociales con una serie de videos donde comparte su historia y la de vecinos de Batán y Chapadmalal.

En uno de ellos aparece Ale, un trabajador batanense al que “todos los días lo cruzás en la colectora, peleándola frente a la desidia”, según definió Flores. “Representar a vecinos como él me llena de orgullo porque me hace acordar a mis viejos”, expresó en la publicación, en referencia a su madre, empleada textil, y a su padre, trabajador de una ladrillera.

Flores, nacida en Estación Chapadmalal y criada en Batán, es parte del espacio que tiene a Juan Manuel Cheppi como referente. “Batán y Chapadmalal merecen tener voz en el Concejo Deliberante. Hace años que nuestras localidades no tienen representación, mientras las decisiones se toman lejos de nuestra realidad”, cuestionó en diálogo con 0223.

La candidata también puso el foco en la situación de la delegación municipal. “Queremos una delegación que funcione como una verdadera intendencia local. Hace muchos años que no es lo que los vecinos esperan, apenas corta pasto y arregla calles mal. Soñamos con una delegación con presupuesto propio, capaz de dar respuestas inmediatas a los vecinos”, subrayó.

En esa línea, Flores apuntó a la falta de servicios de salud en la zona: “El intendente prometió un hospitalito que nunca terminó, queremos que se garantice la salud cerca de casa”.

A diferencia de otros candidatos, las declaraciones de Sol y sus publicaciones en redes sociales hacen referencia directa a Batán y Chapadmalal, y tienen como protagonistas a vecinos con los que ella tiene contacto en el día a día. Ale, remisero que aparece en uno de los videos, manifestó: "Vamos a apoyar a Sol porque conoce Batán, lo caminó, es de acá y sabe lo que necesitamos".