Juan Manuel Cheppi: “Montenegro debería tomarse licencia si va a hacer campaña"

“Mar del Plata está abandonada desde el inicio de la gestión de Montenegro, pero ahora literalmente", dijo el concejal del Frente Renovador.

El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi cuestionó duramente al intendente Guillermo Montenegro luego de que este, en declaraciones a LN+, afirmara que “hay que terminar con el kirchnerismo en la provincia”.

Cheppi apuntó contra la falta de gestión y la ausencia del jefe comunal en la ciudad:

“¿Hay algo peor que borrarte de tu ciudad? Mar del Plata está abandonada desde el inicio de la gestión de Montenegro, pero ahora literalmente. Debería tomarse licencia si quiere hacer campaña”.

El concejal manifestó en reiteradas oportunidades que la prioridad de Montenegro debería ser resolver los problemas urgentes de Mar del Plata, y no dar un salto a cargos provinciales o al gabinete nacional.