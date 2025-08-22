Viernes gris: a qué hora empieza a llover y cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata
El pronóstico de los principales sitios establece con precisión el comienzo y el fin de la inestabilidad. Cómo estará el fin de semana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los marplatenses arrancan el viernes con un cielo gris que anticipa una jornada inestable, con lluvias e incluso la posibilidad de tormentas.
Esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no estableció ningún alerta pero prevé la posibilidad de lluvias y tormentas para la mañana y tarde, con vientos del este a noroeste, rotando al sur por la tarde, con fuertes ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.
La mayoría de los sitios webs del tiempo estiman que las precipitaciones comenzarán alrededor de las 10 en algunas zonas de la ciudad y finalizarán a las 14.
La rotación del viento al sur provocará un notable descenso de la temperatura por la tarde-noche, que provocará una mañana gélida el sábado: la mínima será de 3 grados con una térmica que coqueteará con los cero grados.
Más allá de la mañana polar, que se repetirá el finde, el clima nos regalará una máxima que puede trepar a los 14 el sábado y a los 17 el domingo, que será muy ventoso.
La última semana completa de agosto tendrá temperaturas primaverales y sin precipitaciones, según señalan este viernes los modelos meteorológicos.
Leé también
Temas
Lo más
leído