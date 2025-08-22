Viernes gris: a qué hora empieza a llover y cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata

Otra vez la lluvia se hará presente en Mar del Plata- Foto archivo.

Los marplatenses arrancan el viernes con un cielo gris que anticipa una jornada inestable, con lluvias e incluso la posibilidad de tormentas.

Esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no estableció ningún alerta pero prevé la posibilidad de lluvias y tormentas para la mañana y tarde, con vientos del este a noroeste, rotando al sur por la tarde, con fuertes ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

La mayoría de los sitios webs del tiempo estiman que las precipitaciones comenzarán alrededor de las 10 en algunas zonas de la ciudad y finalizarán a las 14.

La rotación del viento al sur provocará un notable descenso de la temperatura por la tarde-noche, que provocará una mañana gélida el sábado: la mínima será de 3 grados con una térmica que coqueteará con los cero grados.

Más allá de la mañana polar, que se repetirá el finde, el clima nos regalará una máxima que puede trepar a los 14 el sábado y a los 17 el domingo, que será muy ventoso.

La última semana completa de agosto tendrá temperaturas primaverales y sin precipitaciones, según señalan este viernes los modelos meteorológicos.