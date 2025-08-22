Horror: ahorcó a su papá tras una pelea y escondió el cuerpo en el freezer por una semana

Rogelio Gauna, un hombre de 65 años, fue asesinado y el principal sospechoso es su hijo, quien lo habría ahorcado tras una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas y escondió el cuerpo en el freezer de su casa durante una semana. El operativo comenzó cuando el hermano del acusado advirtió que llevaba varios días sin poder comunicarse con su padre. Posteriormente, realizó la denuncia.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos de las fuerzas de seguridad se encontraron con una escena macabra: el cadáver estaba oculto dentro del congelador. En ese contexto, los oficiales trasladaron los restos a la morgue para poder llevar a cabo la autopsia correspondiente. El asesinato ocurrió en el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia, dentro de la provincia de Chaco.

El cuerpo fue encontrado luego de la denuncia de desaparición y la intervención del pariente del presunto agresor. Luego, Marcos Gauna fue demorado en la casa familiar tras dar versiones contradictorias que buscaban desviar la investigación. Finalmente, confesó el crimen, ocurrido el 14 de agosto, y la fiscal Candela Valdez ordenó su detención por el homicidio.

Además, se dispusieron una serie de pericias y medidas investigativas para determinar con precisión las circunstancias del asesinato. En el operativo trabajó personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen, por las cámaras de seguridad de la zona, y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.