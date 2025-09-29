Tremendo: un papá borracho volcó su camioneta y murió su bebé de un año

Un bebé de un año murió durante la madrugada tras un vuelco en la ciudad de Puerto Madryn, en el marco de un episodio que quedó bajo investigación judicial y que derivó en la detención de su padre, un joven de 23 años que conducía el vehículo en estado de ebriedad. El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, cuando una Renault Kangoo blanca perdió la estabilidad y se dio vuelta dentro del anillo vial.

Por lo pronto, un testigo que circulaba en ese momento por la zona observó a dos hombres que intentaban reponer el coche. Al detenerse para colaborar, escuchó a uno de ellos pedir ayuda desesperadamente porque su hijo había quedado atrapado debajo de la estructura. Entre los tres lograron poner el rodado en posición normal y encontraron al pequeño en el suelo, inconsciente y con una contundente lesión en la cabeza.

Posteriormente, el padre lo tomó en brazos y, con la asistencia de algunos de los presentes, fue trasladado en otra camioneta hacia el hospital local. Pese a la urgencia, el personal médico de guardia informó poco después que el menor había fallecido a causa de las heridas sufridas en el siniestro. Las fuerzas de seguridad preservaron la escena del vuelco y procedió al secuestro de elementos, entre ellos dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con una mancha de sangre.

Al mismo tiempo, se realizaron fotografías y planimetría del lugar. En paralelo, personal de tránsito sometió al conductor a un test de alcoholemia que arrojó un resultado que osciló entre 1,9 y 2 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del máximo permitido por la legislación vigente. Ante estos resultados, el fiscal de turno Mauricio Baigorria dispuso la inmediata detención del conductor, quien quedó aprehendido en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn hasta la audiencia de control de detención.