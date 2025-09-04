Con elogios a Sergio Massa, Kicillof cerró la campaña en Tigre junto a Rovira y Katopodis

El gobernador Axel Kicillof acompañó a Sebastián Rovira, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria en la Primera Sección.

En el marco del cierre de los 40 días caminando Tigre, el gobernador Axel Kicillof acompañó a Sebastián Rovira, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria para frenar el avance de Milei en el distrito.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la jornada junto a los candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección Electoral: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Roxana López, quienes destacaron la importancia de consolidar un peronismo unido para enfrentar la crisis nacional.

El acto se realizó en el Club El Progreso, en Benavídez, colmado de vecinos, militantes, gremios, organizaciones y referentes de toda la comunidad tigrense.

Durante el encuentro, Rovira agradeció el respaldo de la lista provincial y aseguró que el desafío de este domingo es “ponerle un freno a la motosierra de Milei en Tigre” y convocó a los vecinos a “buscar los colores de la bandera en el cuarto oscuro”.

El acto desbordó de participación: estuvieron presentes veteranos de guerra, autoridades del Hospital de Pacheco, directores y directoras de escuelas, referentes de organismos provinciales, concejales, representantes del Club El Progreso, bomberos de distintas localidades, sindicatos y la CGT Zona Norte, junto a militantes y vecinos que colmaron el predio en una clara muestra de unidad.

Algo que el gobernador vinculó directamente con Sergio Massa, presente en el lugar: "Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad, a la comprensión de la etapa. “Nos decían ‘no se peleen. Vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”.

“Este 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria es la única que representa al peronismo en Tigre. No nos podemos equivocar: hay que ponerle un límite al ajuste y defender a nuestros vecinos”, expresó Rovira en su discurso.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof destacó la importancia de la unidad y el compromiso de los candidatos locales: “En Tigre tenemos a un joven que caminó cada barrio y que hoy encarna la fuerza de un peronismo que no se rinde: Sebastián Rovira”.