Marcelo González caminará 404 kilómetros para “escuchar de verdad” a los barrios de Mar del Plata

El candidato a concejal por Construyendo Porvenir (Lista 1003), Marcelo González, anunció este martes una iniciativa singular dentro de la campaña electoral: recorrerá a pie 404 kilómetros en 10 días para dialogar directamente con los vecinos, instituciones y comerciantes de los distintos barrios de la ciudad.

El anuncio se produjo durante un almuerzo con más de 60 periodistas, donde el empresario, reconocido por haber liderado la recuperación del Teatro Tronador, detalló que caminará un promedio de 41 kilómetros diarios. La experiencia tendrá un componente inusual: González no solo visitará a los vecinos, sino que también compartirá con ellos la mesa y pasará la noche en los hogares que lo reciban.

“Me dijeron que para hacer política hay tres cosas fundamentales: contar con una herramienta legal, escuchar a la gente y caminar la ciudad. He decidido tomar la última parte de manera literal”, afirmó, diferenciando su propuesta de los formatos de campaña tradicionales.

Una agenda centrada en el contacto y la cercanía

Cada jornada de la caminata incluirá desayunos, almuerzos y cenas con familias, así como encuentros con comerciantes, clubes y sociedades de fomento. El objetivo, según explicó González, es “escuchar a quienes nunca son escuchados y conocer de cerca la realidad de cada barrio”.

Aunque el desafío físico es considerable, el candidato lo plantea como un gesto de coherencia con su estilo de gestión. “Yo funciono por lo que hago”, remarcó. El recorrido concluirá el viernes 5 de septiembre a las 18 horas, cuando presentará públicamente un balance de la experiencia.

Propuestas con eje en la gestión y la comunidad

La caminata se enmarca en un programa de cinco iniciativas concretas, que, de acuerdo con González, van a implementarse con recursos privados y comunitarios, sin esperar la respuesta burocrática del Estado:

Cultura y Oportunidad : Extender la escuela de artes del Teatro Tronador con transporte, alimentación y cobertura médica para 200 jóvenes.

y : Extender la escuela de artes del Teatro Tronador con transporte, alimentación y cobertura médica para 200 jóvenes. Deporte : Construcción de 100 vestuarios con agua caliente en clubes barriales, financiados en parte con donaciones gestionadas por el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

: Construcción de 100 vestuarios con agua caliente en clubes barriales, financiados en parte con donaciones gestionadas por el arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Educación : Instalación de 100 puntos de internet en centros comunitarios para brindar clases de apoyo escolar gratuitas.

: Instalación de 100 puntos de internet en centros comunitarios para brindar clases de apoyo escolar gratuitas. Salud y Formación : Creación de un complejo con residencia para 56 médicos y odontólogos que se instalan en la ciudad, junto con un centro de oficios.

y : Creación de un complejo con residencia para 56 médicos y odontólogos que se instalan en la ciudad, junto con un centro de oficios. Atención Sanitaria Móvil : Unidades móviles de odontología y atención primaria para los barrios.

Un gesto con proyección

La iniciativa no solo busca acercar al candidato a los ciudadanos, sino que pretende también abrir un debate más amplio sobre las formas de hacer política en Mar del Plata. Al transformar la caminata en su plataforma de contacto y escucha, González apunta a instalar un modelo de campaña más cercano, horizontal y participativo, en el que la voz de los vecinos tenga un rol protagónico.

Con este desafío, el candidato intenta proyectar una señal clara: la posibilidad de vincular la experiencia de gestión privada con la construcción de soluciones colectivas llevando su propuesta a las calles y casas de la ciudad.