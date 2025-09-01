Con un mensaje de Cristina, Raverta encabezó el Festival Fuerza Patria: “Tenemos que construir un futuro distinto”

La candidata a senadora por la Quinta Sección Electoral, Fernanda Raverta, encabezó este domingo el Festival Fuerza Patria en el corazón del Puerto de la ciudad y llamó a poner “un freno al ajuste y la crueldad de Milei y Montenegro”. En el evento se compartió un audio de Cristina Fernández de Kirchner con un mensaje hacia los presentes, donde reflexionó sobre la difícil situación que atraviesa el país, producto de las políticas que está implementando Javier Milei.

El Festival Fuerza Patria reunió a miles de personas, en un clima de militancia, arte y compromiso político. Hubo un momento para la música en vivo, el saludo de la lista completa de Fuerza Patria, y el instante más emotivo de la jornada fue cuando todos los presentes escucharon el mensaje que envió la expresidenta.

Hicieron uso de la palabra Fernanda Raverta, quien compite para ser senadora provincial, y la actual jefa del bloque de concejales, Mariana Cuesta, primera candidata a concejal.

“Hay que poner un freno al ajuste y la crueldad de Milei y Montenegro. El próximo domingo tenemos que votar Fuerza Patria y construir, con cabeza, corazón y coraje, un futuro distinto para Mar del Plata y para la Argentina”, dijo Raverta durante el cierre del acto.

En la misma línea, Cuesta sostuvo que el desafío de la militancia de cara a la elección del 7 de septiembre es “multiplicar la esperanza y organizar la fuerza colectiva para que la ciudad pueda dejar atrás el abandono”.

Durante el festival se presentó la lista completa de candidatos y candidatas de Fuerza Patria, hombres y mujeres que se definieron como “gente buena que no se rinde” y que buscarán representar a Mar del Plata y Batán en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

La jornada estuvo acompañada por artistas locales. El artista Carlos Medina realizó pinturas en vivo; también participó el Dúo Martín y Mateo Franco, y se sumaron las presentaciones de Cristina Córdoba, Julián Quinteros, Julieta Mayer y Lucas Llull, que aportaron un marco cultural y popular al encuentro.

Fuerza Patria había iniciado su campaña con una masiva caminata por todos los barrios de General Pueyrredon para reflejar el abandono de la gestión municipal, y este domingo realizó un festival en un punto emblemático de la ciudad. “Somos la única boleta que le puede poner un freno a Milei y Montenegro”, concluyeron las candidatas.