¡Nueva fecha!: se reprogramó el show gratis de Valentino Merlo en Mar del Plata

Con motivo de la reprogramación dispuesta por las condiciones climáticas adversas pronosticadas, el Municipio de General Pueyrredon y la empresa EDV Entertainment decidieron reprogramar el calendario del Enduro del Invierno 2025, entre ellos, el show gratuito de Valentino Merlo.

Tal como se informó, por el pronóstico de una nueva ciclogénesis que rige en el marco de Santa Rosa la organización de la competencia de motos y cuatriciclos decidió adelantar el evento para este viernes y sábado, en lugar de hacerse el sábado y domingo como estaba previsto.

Esta decisión responde al compromiso prioritario de garantizar la integridad física de los pilotos, la seguridad del público asistente y las mejores condiciones operativas para el desarrollo deportivo. El circuito de La Perla tendrá una extensión aproximada de 4,2 kilómetros, íntegramente sobre superficie de arena, e incluye sectores con curvas peraltadas, zonas técnicas y series de olas.

En este marco, el show de Valentino Merlo, el joven santafesino de tan solo 17 años que saltó a la fama por la canción Hoy que interpretó con The la planta, debió ser reprogramado. El artista iba a presentarse el domingo para cerrar la competencia, pero finalmente lo hará en el inicio: el viernes 29 a las 14 hará vibrar a todos los fanáticos de las motos y cuatriciclos con un show gratuito.

La carrera será transmitida por Fox Sports para Latinoamérica y en vivo y gratis por YouTube, donde en 2024 se conectaron más de 130.000 espectadores.

El cronograma completo

Viernes 29

8 hs: Apertura del predio e instalación de equipos.

De 8 a 17: Inscripción y administrava general en el circuito.

9 a 17: Colocación de transponders.

12 hs: Monster Energy Freestyle Show (Warm Up).

14 hs: Show en vivo.

15 hs: Monster Energy Freestyle Show.

16 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 2 “Amateur Division” (30 min)

16.45 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 1 “Pro Division” (30 min)

17.30 hs: Entrenamientos ATV Grupo 1 y Grupo 2 (30 min)

19 hs: Cierre de actividades.

Sábado 30

7 hs: Apertura del predio.

De 7 a 10: Colocación de transponders.

De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.

7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.

8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.

08:45 hs: Parque cerrado ATVs.

10 hs: Cierre de Parque Cerrado.

10.45 hs: Apertura oficial del evento.

11 hs: Manga 1 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

12.15 hs: CarreraMotos - Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).

13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).

13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.

13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.

14:30 hs: Manga 2 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

15:30 hs: Show en vivo: J Rei.

16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).

17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.

19 hs: Cierre definitivo de actividades.