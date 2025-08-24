Argentina terminó quinto en los Juegos Panamericanos Junior: cuántas medallas trajeron los marplatenses

Argentina finalizó en el quinto puesto del medallero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, detrás detrás de Brasil, Estados Unidos, Colombia y México. La delegación albiceleste cosechó un total de 95 medallas, desglosadas en 27 oros, 38 platas y 30 bronces.

Medallas marplatenses

Oro

Natación: Ulises Saravia Pelaez (100m. espalda) y Argentina (4x100 relevo combinado).

Plata

Squash: Francisco Alfonso-Santiago Portabales (dobles masculino), Segundo Portabales (individual masculino) y Argentina (equipo masculino).

Bronce

Atletismo: Agustín Carril (salto con garrocha).

Squash: Paula Rivero-Segundo Portabales (dobles mixto).