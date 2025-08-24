Argentina terminó quinto en los Juegos Panamericanos Junior: cuántas medallas trajeron los marplatenses
El sábado finalizó la segunda edición de esta competencia que tuvo deportistas menores de 21 años y se desarrolló en Asunción del Paraguay.
24 de Agosto de 2025 15:14
Por Redacción 0223
PARA 0223
Argentina finalizó en el quinto puesto del medallero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, detrás detrás de Brasil, Estados Unidos, Colombia y México. La delegación albiceleste cosechó un total de 95 medallas, desglosadas en 27 oros, 38 platas y 30 bronces.
Medallas marplatenses
Oro
Natación: Ulises Saravia Pelaez (100m. espalda) y Argentina (4x100 relevo combinado).
Plata
Squash: Francisco Alfonso-Santiago Portabales (dobles masculino), Segundo Portabales (individual masculino) y Argentina (equipo masculino).
Bronce
Atletismo: Agustín Carril (salto con garrocha).
Squash: Paula Rivero-Segundo Portabales (dobles mixto).
