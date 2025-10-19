Despistó en ruta 11 y volcó por varios metros hasta quedar con el vehículo de costado

Así quedó el vehículo siniestrado en ruta 11 en cercanías de la localidad de Ostende.

Un nuevo siniestro vial se registró sobre ruta 11, en jurisdicción del partido de Pinamar, protagonizado por un joven de 28 años con domicilio en la localidad de Ostende.

El conductor del vehículo, marca Volkswagen modelo Gol Tren, afortunadamente resultó sin lesiones y por el hecho solo hubo que lamentar daños materiales.

Por razones que quedaron bajo peritaje, el sujeto perdió el control del rodado para salirse de la cinta asfáltica y caer sobre una zona de pastizales linderos a la banquina de ruta 11.

Según detallaron fuentes de la policía del departamento vial de Pinamar, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 395 sobre los carriles en dirección hacia Mar del Plata minutos antes de las 6 de la mañana.

En el lugar intervino una grúa de la empresa concesionaria de la tura para proceder al retiro del vehículo.