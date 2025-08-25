SUPLEMENTOS
Alquilaron una casa, hacían fiestas y un auto atropelló a los adolescentes: video impactante

Un boliche clandestino, organizado por jóvenes, terminó de la peor manera. Las imágenes del horror.

El momento en el que el vehículo impacta y sigue atropellando, después.

25 de Agosto de 2025 10:27

Por Redacción 0223

Un auto atropelló a un grupo de jóvenes y escapó. Todo sucedió a la salida de un after clandestino que había sido clausurado en reiteradas oportunidades.

De acuerdo a lo informado, la Municipalidad de Villa Allende (Córdoba) había cerrado el lugar el pasado 5 de julio cuando detectó 400 personas y consumo de alcohol. El sábado volvió a abrir y fue clausurado otra vez, pero apenas una hora después ocurrió el atropello, que quedó registrado en cámaras de seguridad de un vecino.

Tras una pelea, el conductor del vehículo aceleró, embistió a las víctimas en la puerta de la vivienda y no terminó en tragedia de milagro. La fiesta clandestina fue desarticulada en el barrio Villa Allende Parque.

“Abrí la puerta y no la compliqués que tenés un montón de gente ahí adentro”, le advirtieron los inspectores al organizador. Secuestraron equipos de sonido, luces y bebidas alcohólicas por un valor aproximado de $8.000.000.

