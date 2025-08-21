Extendieron la prisión domiciliaria a condenado por transportar más de 2800 kilos de marihuana

La Justicia Federal no hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y prorrogó hasta mediados de octubre la prisión domiciliaria temporal otorgada a un condenado a 13 años de prisión por transportar más de 2800 kilos de marihuana proveniente de Paraguay.

La resolución que el Juez Martín Poderti firmó el 20 de agosto permitirá que Hugo “Coco” Esteban seguirá alojado en su casa con custodia policial al menos hasta el 11 de octubre próximo o hasta que la resolución dictada por la Cámara Federal de Casación Penal adquiera firmeza.

La decisión suma un nuevo capítulo al laberinto judicial que se desencadenó luego de que en junio del año pasado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenara a “Coco”, y revocara la prisión domiciliaria que tenía por razones médicas y dispuso su alojamiento en un complejo federal.

Sin embargo, más allá de los informes del Cuerpo Médico Forense del Servicio Penitenciario Federal, se dispuso el traslado de Esteban a su casa para someterse a una intervención quirúrgica que todavía no se realizó. El fiscal adjunto Carlos Fioritti recurrió la decisión de esa prisión domiciliaria y Casación hizo lugar a su pedido.

Ese traslado quedó supeditado por una nueva presentación de la defensa que adelantó que recurrirá esa decisión ante la Corte, por lo que hay que esperar si se le otorga esa posibilidad. Desde la fiscalía sostienen que cuestiones relacionadas con el traslado deben resolver en la Cámara y no por el Juez de Ejecución.

Si bien la Cámara resolvió en el sentido propuesto por la fiscalía, ahora se entendió que esa resolución debe tener firmeza. “Coco” Esteban también fue autorizado a concurrir por sus propios medios y acompañado por su garante a realizar clases de natación terapéutica y asistir al consultorio de su médica.

La resolución se firmó en las últimas horas.

“Los trayectos deberán ser directos, sin realizar escalas ni desvíos, debiendo una vez finalizado los motivos de la concurrencia volver a su domicilio donde cumple la pena morigerada, y presentar por intermedio de su defensa las constancias de asistencia”, indicó el escrito al que tuvo acceso este medio.

La denominada causa “Marea Verde” por la que fue condenado Esteban se aceleró a partir del secuestro en agosto de 2015 de un camión Scania que transportaba más de 2800 kilos de marihuana en la localidad de Wanda en la provincia de Misiones.

En junio de 2018 quince de los dieciocho acusados de integrar la banda –entre los que no estaba “Coco” que se mantuvo prófugo hasta 2019- fueron condenados a penas de entre uno y catorce años de prisión.