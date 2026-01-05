Cierre de Andis: fuerte preocupación en el sector por recortes y abandono en Mar del Plata

La decisión del gobierno nacional de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y absorberla dentro del Ministerio de Salud generó una fuerte preocupación en el sector de la discapacidad. Prestadores advierten que la medida profundiza el ajuste, pone en riesgo tratamientos y representa un retroceso en derechos conquistados durante años.

Así lo expresó Valeria Sainz, integrante de Prestadores Unidos Mar del Plata, en diálogo con Extra (102.1), al analizar el impacto del anuncio realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni en el cierre de 2025.

Desde Prestadores Unidos se manifestaron por el cierre de Andis.

“Esta noticia llega justo en el momento en el que se están presentando presupuestos para continuar tratamientos o iniciar nuevos. Es una barrera más para las familias y para los prestadores”, advirtió Sainz.

“No son irregularidades, es ajuste”

Desde el sector cuestionaron los argumentos oficiales que justifican la medida en supuestas irregularidades administrativas. “Las coimas existieron siempre y en todos lados. Esto no es otra cosa que ajuste. Es volver a un modelo médico que considera a la discapacidad como una enfermedad y no como una cuestión de derechos”, sostuvo.

En ese sentido, Sainz alertó que la desaparición de Andis implica “borrar del plano” una estructura clave para garantizar apoyos y accesibilidad. “Los derechos están, pero están siendo vulnerados cada vez más”, remarcó.

La referente local describió un escenario crítico que se profundizó durante 2025. “Somos casi 200 prestadores en Mar del Plata y en la última semana muchos se despidieron del grupo porque decidieron dejar de trabajar con discapacidad. No pueden sostenerlo más”, señaló.

También apuntó a las dificultades burocráticas que enfrentan las familias para garantizar la continuidad de tratamientos. “Hay chicos que uno atiende hace tres años y aun así hay que volver a presentar papeles, que se rechazan, se vuelven a presentar y las autorizaciones llegan en abril, cuando el tratamiento debería continuar en enero o febrero”, explicó.

Valores desfasados y un año sin aumentos

Otro de los puntos críticos es la falta de actualización en los valores de las prestaciones. “Estuvimos todo 2025 sin aumentos y el ajuste que hubo fue irrisorio: alrededor de 2.000 pesos más por sesión en todo el año. No es real, no alcanza para nada”, afirmó.

La situación también impacta en otros aspectos, como las pensiones por discapacidad y los ingresos de quienes trabajan en talleres protegidos. “Lo que se paga es irrisorio y no hay políticas reales de inclusión laboral”, agregó.

Además Sainz anticipó que el conflicto continuará en las calles. “Seguramente se van a retomar las movilizaciones. Ya hubo reuniones a nivel nacional y en los próximos días se van a definir acciones”, indicó.