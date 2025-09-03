Rescató a un perro callejero que debe ser operado de urgencia: "Está en riesgo su vida"

Hace un mes la vida de Ranfito cambió. Araceli, una de las vecinas que se ocupaba de alimentar y darle un techo los días de lluvia al perro callejero de la cuadra decidió adoptarlo.

"A Ranfito lo rescaté el 8 de agosto a la noche. Él vive en el barrio desde antes ya le dábamos comida y los días de mucho frío o lluvia lo entrabamos para que esté calentito, pero bueno, lo adopté", dice la joven a 0223 al tiempo que detalla que hace una semana Ranfito salió, como todas las mañanas a dar una vuelta y, cuando volvió "tenía la pata destrozada".

Entonces, cuenta Araceli, le hicieron las primeras curaciones, pero al notar que la sangre no cesaba, decidió llevarlo al veterinario que, tras pedirle una serie de radiografías determinó que la amputación era lo más adecuado para la mascota. Pero Araceli decidió buscar otras opiniones. Recorrió veterinarios clínicos y traumatólogos veterinarios pero todos coincidieron. "la pata es insalvable".

"En la radiografía saltó que además de la fractura actual tiene otras lesiones y una mala soldadura de una fractura anterior, por lo que, sumado a la infección que está controlando es imposible salvar la extremidad", dice Araceli. El problema es que la intervención que no puede demorarse más de una semana tiene un costo de 300 mil pesos, algo que escapa a su presupuesto.

Por ese motivo, inició una colecta y así poder solventar los gastos de la intervención y el posoperatorio.

Quienes quieran ayudar a Araceli con el tratamiento de Runfito pueden realizar una transferencia al alias Ranfito.2025.