Lo levantaron en peso: cayó tras intentar robar un criquet

Un hombre de 36 años que el sábado a la madrugada rompió el vidrio de una casa en Santa Clara del Mar, se metió en el garaje y robó un criquet fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal de esa localidad el que fue alertado por la víctima, un hombre de 29 años, y comenzó una recorrida que terminó en calle La Habana con la interceptación del sujeto que tenía en su poder el elemento sustraído.

Al identificarlo en la dependencia confirmaron que está domiciliado en esa ciudad y que registra varios procesos penales previos.

Una vez terminadas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por robo agravado por efracción y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.