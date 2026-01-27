Jornadas de hasta 12 horas, salarios por debajo del convenio y trabajadores sin registrar forman parte de una serie de irregularidades laborales que fueron denunciadas en el funcionamiento de dos sucursales de una conocida cadena de supermercados, donde las condiciones de trabajo expusieron un escenario de extrema precarización para las empleadas.

La denuncia surgió a partir de una inspección realizada en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, durante la cual se detectó que parte del personal no estaba formalmente registrado, cumplía extensas jornadas laborales y percibía remuneraciones muy por debajo de lo establecido en el convenio colectivo del sector mercantil.

Desde el gremio también alertaron sobre un mecanismo de fraude laboral utilizado principalmente durante los fines de semana, cuando las trabajadoras eran reemplazadas por personal contratado como monotributista, una modalidad que, según señalaron, encubre relaciones de dependencia y vulnera la legislación vigente.

Las irregularidades fueron denunciadas por el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, a través de su secretario general Rubén Crosta, y alcanzan a dos sucursales del supermercado Día% ubicadas en ese distrito del conurbano bonaerense. El gremio advirtió que se trata de prácticas que no serían aisladas, sino parte de un patrón que se repite en distintos puntos del país.

La situación tomó mayor relevancia a partir de la difusión de una oferta laboral publicada en uno de los locales, que proponía un salario mensual de 407 mil pesos por una jornada de 12 horas diarias, de lunes a viernes. El monto equivale al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de noviembre, según datos del Indec, pero resulta insuficiente para cubrirla a partir de diciembre.

La CBT marca el ingreso mínimo necesario para no caer bajo la línea de pobreza, por lo que el salario ofrecido obliga a trabajar medio día completo para apenas alcanzar ese umbral. Según el aviso, el horario sería de 9 a 21 horas, con una hora de descanso para almuerzo, e incluiría un plus por presentismo de 20 mil pesos y premios por objetivos de venta. Aun así, el sueldo quedaría 66 mil pesos por debajo del salario mínimo vigente.