Un matrimonio que se dirigía hacia Mar del Plata despistó en ruta 2

El auto tras despistar dentro de la zanja lindera a ruta 2.

Un incidente vial se registró este miércoles en horas de la tarde sobre ruta 2 protagonizado por un vehículo que despistó, se salió de la cinta asfáltica y terminó dentro de una zanja lindera a la carretera.

Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 335 en los carriles en dirección hacia Mar del Plata.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales en contacto con este medio, en el rodado se trasladaba un matrimonio que resultó ileso.

El tránsito quedó parcialmente afectado en el sector de la banquina externa y personal de la policía vial tomó intervención en el sector para ordenar la circulación momentáneamente.