El programa “Puentes” tiene sus primeros egresados en Mar Chiquita
Se realizó la entrega de diplomas a los primeros egresados del programa bonaerense Puentes en Mar Chiquita, con 23 estudiantes que culminaron sus estudios.
Se realizó en el partido de Mar Chiquita la entrega de diplomas a los primeros egresados del programa Puentes: un total de 23 estudiantes locales culminaron sus estudios, 15 pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 8 a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Durante la ceremonia, el intendente Walter Wischnivetzky resaltó el gran logro educativo de la gobernación bonaerense con el desarrollo del citado programa, a través del cual se construyó un centro universitario en Santa Clara del Mar -posteriormente ampliado- y otro se halla cerca de terminarse en Coronel Vidal. “Es un orgullo para el partido de Mar Chiquita. La educación es una prioridad para nosotros y ver estos resultados nos llena de alegría. Seguiremos apostando a la educación pública, gratuita y de calidad”, expresó al respecto el jefe comunal.
Cabe recordar que el programa Puentes desembarcó en Mar Chiquita en 2023 gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Bianco. Esto permitió no solo acercar a los vecinos a la educación superior, sino también la creación del citado centro en Santa Clara del Mar, a través del trabajo conjunto con el Estado municipal.
Los primeros egresados del programa Puentes en Mar Chiquita corresponden a la diplomatura en turismo y desarrollo socioeconómico territorial (UNQ) y la diplomatura en iniciación a la programación y el análisis de datos (UBA).
Posteriormente Wischnivetzky remarcó lo positivo del programa bonaerense para diversificar y ampliar el alcance de la educación superior: “Genera oportunidades de formación, con propuestas académicas vinculadas a las necesidades y potencialidades productivas del distrito”, recalcó.
“En tiempos de desfinanciamiento, nuestra gestión reafirma el compromiso de garantizar herramientas para que cada marchiquitense pueda desarrollarse y capacitarse. El Centro Universitario es un espacio que nos pertenece a todos, y su valor crece en cada encuentro”, concluyó el intendente marchiquitense.
