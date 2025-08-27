Inauguran en Santa Clara del Mar una gran ampliación del centro de salud

Nuevos sectores, consultorios y servicios se incorporaron al CAPS de Santa Clara del Mar.

Momento histórico para la salud pública en el partido de Mar Chiquita a partir de la inauguración de la primera etapa de ampliación del Centro de Atención Primaria (CAPS) de Santa Clara del Mar. La obra, que busca fortalecer el sistema sanitario local, fue presentada en sociedad con presencia del subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud de la provincia de Buenos Aires, Jonatan Konfino.

La ampliación del espacio incluye un nuevo sector de guardia dividido en pacientes adultos y pediátricos, con acceso y recepción independientes, sala de espera pediátrica, dos consultorios para la atención de niños y niñas, sala de espera para adultos, dos consultorios para pacientes adultos, baño adaptado para personas con discapacidad y mayores circulaciones internas para mejorar el funcionamiento del espacio.

El centro de salud de Santa Clara del Mar es un efector sanitario clave de la costa del partido de Mar Chiquita.

Del acto de inauguración participaron el intendente Walter Wischnivetzky, el funcionario provincial y candidato a senador Jorge Paredi, el director de Región Sanitaria VIII, Santiago González; el director del Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”, Matías Tartara; y el secretario de Salud municipal, Ludovico Gordon.

“Es un día de alegría para la salud del partido de Mar Chiquita, son muchas emociones. Para nosotros, como queda claro en hechos, la salud pública gratuita y de calidad es prioridad”, expresó el jefe comunal durante el acto de habilitación de los nuevos espacios sanitarios.

Sala de maternidad en Santa Clara del Mar

En esa línea Wischnivetzky anunció que la demorada obra para abrir una sala de maternidad será terminada en conjunto con el gobierno bonaerense.

“Tras quedar abandonada por el Estado nacional, en un trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires y el gobernador Kicillof vamos a continuar y finalizar esta obra tan esperada por toda la comunidad marchiquitense”.