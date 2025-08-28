Se sorteó la Champions League: mirá los cruces más esperados

La UEFA celebró en Mónaco el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026, la segunda edición con el nuevo formato que sustituye a la tradicional fase de grupos.​

Los 36 equipos participantes conocieron a sus ocho rivales, con enfrentamientos de alto calibre. Entre los duelos más destacados figuran el cruce entre Real Madrid y Manchester City, el enfrentamiento entre Barcelona y PSG, y el partido entre Liverpool y Real Madrid. La competición se iniciará en las próximas semanas y culminará con la gran final en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.​​​​​​​​

El nuevo formato de la Champions League, implementado desde la temporada pasada, modificó radicalmente la estructura inicial del certamen. Los 36 equipos clasificados ya no se distribuyen en grupos de cuatro, sino que forman parte de una única tabla de posiciones.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cada club disputará un total de ocho encuentros, cuatro de local y cuatro de visitante, ante rivales seleccionados de los cuatro bombos del sorteo. Este sistema, diseñado para ofrecer un mayor número de partidos entre equipos de diferente nivel, garantiza la imprevisibilidad y eleva la intensidad de la competencia desde las primeras jornadas.​​​​​​​​

​​​​​​​El exfutbolista Kaká fue el encargado de extraer las bolas con los nombres de los equipos, y el sistema informático se encargó de asignarles de manera automática sus ocho contrincantes para determinar la localía de cada encuentro.

Las fases posteriores del torneo, desde octavos hasta las semifinales, seguirán el formato clásico de partidos de ida y vuelta, culminando con la final a partido único.